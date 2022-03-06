المرور تعلن إطلاق الدراجات المحجوزة في بغداد والمحافظات

2022/03/06 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، إطلاق الدراجات المحجوزة في بغداد والمحافظات.

وقال مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم اطلاق الدراجات المحجوزة في بغداد والمحافظات".

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