انتحار شاب بسلاح ناري داخل منزله غربي الانبار

2022/03/06 | 14:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار، الاحد، بانتحار شاب بواسطة سلاح ناري داخل منزله غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” شابا يبلغ من العمر 28 اقدم على الانتحار مستخدما سلاح (بندقية رشاش) داخل منزله في منطقة قضاء حديثة غربي الانبار ، من دون معرفة الاسباب “.واضاف المصدر […]

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