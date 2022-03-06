وزير الدفاع يكشف عن فرصة لتعاقدات واتفاقيات حربية

2022/03/06 | 14:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّد وزير الدفاع جمعة عناد، الأحد، أهمية معرض الأمن والدفاع في تطوير القدرات التسليحية باعتباره فرصة لإبرام تعاقدات واتفاقيات لهيئة التصنيع الحربي.

وقال عناد في تصريح، إنَّ "الفائدة من إقامة معرض الأمن والدفاع بدورته العاشرة، هو الاطلاع على إنتاجات الدول من خلال الشركات المشاركة في المعرض".

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وأضاف عناد، "تم تشكيل هيئة التصنيع الحربي، وهي مازالت فتية وتحتاج إلى تنسيق وتعاون مع دول العالم، ومن خلال هذا المعرض نستطيع الحصول على اتفاقات وتعاقدات مع العديد من الشركات، من أجل تطوير الهيئة"، مؤكدًا أنّ "القوات المسلحة، لاسيما وزارة الدفاع ستكون الجهة المستفيدة".

وسبق أن حددت هيئة التصنيع الحربي، موعد وصول أول معمل إلى العراق لصناعة المسدسات والبنادق، فيما أكدت أن هذا المصنع سيلبي 50% من حاجة القوات الأمنية المسلحة.

وقال رئيس الهيئة محمد الدراجي في تصريح، إنّ "المصنع سيعيد تصنيع مسدس طارق تحت مسمى جديد يحمل اسم بابل"، مبينًا أنّ "المصنع سيحتوي على جميع المواصفات التقنية الحديثة وسيتم تشغيله خلال آذار/مارس الجاري".

وشدد الدراجي، على "ضرورة تخصيص مبالغ مالية ضمن الموازنة لانشاء المصانع الدفاعية في البلاد، واستثمار الأموال داخليًا في صناعة الأعتدة والأسلحة الخفيفة والأمور الدفاعية".

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