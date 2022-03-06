بالصور. انطلاق مهرجان” بلدروز تقرا”

2022/03/06 | 14:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ديالى… شهد بلدروز ثالث اكبر مدن ديالى انطلاق اول برنامج للقراءة بعد 2003 بمشاركة نخب شبابية وثقافية من مختلف مناطق المحافظة.وقالت ياسمين محمد احدى المشاركات في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مهرجان بلدروز تقرأ هو الاول من نوعه في ثالث اكبر مدن ديالى بعد 2003 بمشاركة العشرات من النخب الشبابية والثقافية من مختلف مناطق المحافظة مؤكدة […]

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