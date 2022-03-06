 الاطار  التنسيقي: شطر لجنة الأمن والدفاع النيابية خط أحمر لن نتهاون فيه

2022/03/06 | 14:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد الاطار التنسيقي , الاحد , عدم سماحه بتمرير مقترح شطر لجنة الامن والدفاع النيابية الى لجنتين مهما كانت الأسباب والاعذار، مشددا على ان ذلك خط احمر لا يمكن التهاون فيه.وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد البلداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” حسابات الكتل السياسية هي […]

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