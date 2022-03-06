2022/03/06 | 14:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلاق كافة المركبات المحجوزة في بغداد والمحافظات بمناسبة يوم التسامح العالمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تطلق المركبات المحجوزة في بغداد والمحافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تطلق المركبات المحجوزة في بغداد والمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).