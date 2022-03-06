خطة عمل بريطانية من 6 نقاط تهدف لافشال روسيا بأوكرانيا

2022/03/06 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتقديم “خطة عمل” دولية تهدف إلى “إفشال” العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ويعتزم لهذه الغاية تكثيف الاجتماعات الدبلوماسية الأسبوع المقبل في لندن، بحسب ما أعلن مكتبه، وتتضمن خطة العمل حشد تحالف إنساني دولي لأوكرانيا، ودعم قدرة البلاد على الدفاع عن نفسها، وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا إلى الحد الأقصى، ومنع ما أسماه التطبيع الخبيث لما تفعله روسيا بأوكرانيا، فضلا عن متابعة المسار الدبلوماسي توصلا إلى خفض للتصعيد وإطلاق حملة سريعة لتعزيز الأمن في المنطقة.

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