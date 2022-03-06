2022/03/06 | 14:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب ،اليوم الأحد، تمسكها بمرشح الحزب لرئاسة الجمهورية ريبر احمد.

وقالت رئيسة الكتلة فيان دخيل ان أحمد هو مرشح الحزب الوحيد لتولي منصب رئيس الجمهورية .



مشددة على ضرورة التقيد بالمدد الدستورية والتي تقضي بأن تكون مدة التقديم أسماء المرشحين للتنافس ثلاثة أيام ومدة تقديم الطعون بعد إعلان أسماء المرشحين ثلاثة ايام اخرى وأن يكون النظر في الطعون ثلاثة ايام ايضا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخيل: ريبر احمد مرشح الديمقراطي الكردستاني الوحيد للمنصب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخيل: ريبر احمد مرشح الديمقراطي الكردستاني الوحيد للمنصب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).