 الانبار تسمح للنازحين في المخيمات العشوائية بالعودة الى مناطقهم دون قيود امنية

2022/03/06 | 14:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية مازن ابو ريشة ، الاحد، السماح للنازحين في المخيمات العشوائية بالعودة الى مناطق سكناهم المحررة دون اي قيود امنية .وقال ابو ريشة في تصريح لوكالة / المعلومة/ ان ” حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية المشرفة على مخيمات النزوح العشوائية في قضاء عامرية الصمود جنوبي […]

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