زيلينسكي يحذر: روسيا تستعد لقصف المدينة التاريخية

2022/03/06 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أن القوات الروسية تستعد لقصف أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم ميناء.

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