2022/03/06 | 14:23 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، من أن القوات الروسية تستعد لقصف أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم ميناء.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي يحذر: روسيا تستعد لقصف المدينة التاريخية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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