نائب: الكتل الكبيرة تهيمن على اللجان الرئيسية

2022/03/06 | 14:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اتهم النائب المستقل باسم خشان , الاحد , القوى السياسية الكبيرة بمحاولة الهيمنة على اللجان النيابية الرئيسية من خلال انشطارها , مؤكدا ان المستقلين يضغطون بشكل كبير لتطبيق مبدأ الكفاءة والاختصاص وانهم سينجحون بذلك .وقال خشان في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” القوى السياسية الكبيرة تحاول الابتعاد […]

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