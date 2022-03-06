فلاديميران و قِبلتان

2022/03/06 | 14:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سلام مسافر… تصريح دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي؛ ان الحروب الاقتصادية عبر التاريخ تفضي في أحيان كثيرة الى حرب حقيقية، ليس فقاعة إعلامية فجرها رئيس روسيا السابق؛إنما تهديد جدي يهدف الى اثارة الرعب في صفوف الأعداء؛ والتذكير بان بلاده دولة نووية ، بعد ان سد التحالف الانغلو****وني؛ كل نوافذ […]

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