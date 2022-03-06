 “المعلومة” تنشر تشكيلة برشلونة لمواجهة التشي

2022/03/06 | 14:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يواجه فريق برشلونة نظيره إلتشي، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني “الليجا”.ويحل برشلونة ضيفًا على إلتشي، ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية التي حققها مؤخرًا تحت قيادة تشافي هيرنانديز بأداء مثير للإعجاب.وشهدت قائمة برشلونة غياب الثنائي عبد الصمد الزلزولي ومارتن برايثوايت فيما تم استدعاء حارس المرمى الشاب لازار كاريفيتش.[…]

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