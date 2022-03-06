 اتحاد الكرة: مباراة الإمارات مصيرية لرفع الحظر عن ملاعب العراق

2022/03/06 | 14:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن مباراة العراق والإمارات مصيرية لرفع الحظر عن ملاعب العراق.وقال عضو اتحاد الكرة احمد الموسوي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “مباراة الامارات مهمة من جميع المحاور كونها مصيرية”، مبيناً أن “الاتحاد الدولي لم يسجل اي ملاحظات على ملعب الحبيبية الدولي”.واضاف ان “جميع الملاعب العراقية التي تطابق […]

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