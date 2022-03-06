الكاظمي يدعو وزارتي التربية والتعليم لترتيب زيارات منتظمة للمتحف الوطني

2022/03/06 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، وزارتي التربية والتعليم لترتيب زيارات منتظمة للطلاب إلى المتحف الوطني.

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