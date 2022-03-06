ما اجمل الصفع على وجه امريكا

2022/03/06 | 14:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ابراهيم المحجوب..ز @هذه المرة لم يقولها رئيس دولة عربية او افريقية او حتى من دول امريكا اللاتينية… ولكن قالها الرئيس الروسي بوتين عندما سأله ماذا تفعلون لوهاجم الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية روسيا بسلاح نووي..وكان الجواب مزلزل عندما قال باشارة مني سوف ابيد الغرب مع امريكا فلاطعم للحياة بدون الامبراطورية الروسية..[…]

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