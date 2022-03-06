2022/03/06 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مؤكدة وجود حراك لاتخاذ إجراءات تحقّق الأمن الغذائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في حديث للعراقية الإخبارية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "الوزارة شكَّلت خلية أزمة برئاسة الوزير علاء الجبورجي والوكلاء والمستشار ين والمديرين العاميّن لوضع آليّة للازمة الاقتصادية التي حصلت، بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، التي تسببت بارتفاع الأسعار عالمياً".

وأضاف، أن "الحكومة العراقية ستناقش وضع ستراتيجية الأمن الغذائي، واتخاذ إجرلاءات عاجلة لمعرفة مفردات البطاقة التموينية".

وأشار إلى، أنه "تمّ اطلاق حصة السلة الغذائية كاملة، فقد أطلقنا اليوم حصة بلغت 460 ألف طن من الحنطة للمطاحن الأهلية والحكومية، وهي خطة لمواجهة الأسعار"، مؤكداً "وجود إجراءات كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي".

وأوضح، أن "الوزارة تناقش مجموعة من الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار، من خلال توفير خزين ستراتيجي وتجهيز مفرادات التموينية على مدى 6 أشهر المقبلة، ووضع خطط طارئة لمواجهة أيِّ ارتفاع بالأسعار عالمياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).