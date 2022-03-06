2022/03/06 | 14:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم

الأحد، إطلاق المركبات المحجوزة

والدراجات في بغداد والمحافظات.

وقال مدير اعلام المرور العقيد الياس

خضير في بيان, إن "مدير المرور العام

اللواء طارق الربيعي وجه باطلاق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة يوم التسامح..المرور العامة: إطلاق المركبات المحجوزة والدراجات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة يوم التسامح..المرور العامة: إطلاق المركبات المحجوزة والدراجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).