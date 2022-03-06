خمسة أطعمة سهلة المضغ تناسب كبار السن

2022/03/06 | 14:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بعض الأشخاص تراودهم كوابيس حول فقدان أسنانهم، ويعيش العديد من كبار السن مع هذا الواقع، لا يؤدي فقدان الأسنان إلى مشاكل في الكلام فحسب، بل يمكن أيضًا أن يجعل مضغ الأطعمة عملية صعبة، قالت الدكتورة أرشانا باترا، أخصائية التغذية ومثقف مرض السكري المعتمد، بشكل عام، يُنصح كبار السن بالطعام الطري بسبب الصعوبة التي […]

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