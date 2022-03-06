غزل بين ايران والسعودية على طاولة بغداد

2022/03/06 | 14:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإيرانيين "جيراننا، وسيبقون جيراننا للأبد، ليس بإمكاننا التخلص منهم.

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