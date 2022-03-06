الشعور بالوحدة مغاير للعزلة.. إليك نصائح

2022/03/06 | 14:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبّبت جائحة "كوفيد-19" بأطول عزلة خلال هذا القرن، لذا الوقت قد حان لإلقاء نظرة أقرب على معنى الوحدة مجدّدًا..هذه المعضلة القديمة التي وضعت نصب أعيننا خلال السنتين الأخيرتين السؤال التالي: كيف نشعر بالاكتفاء والتواصل في علاقاتنا؟

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