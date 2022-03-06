المركزي الروسي يطلب من المصارف عدم نشر ميزانياتها بسبب العقوبات

2022/03/06 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلب البنك المركزي الروسي من المصارف التوقف عن نشر أرقام أدائها المالي بسبب العقوبات الغربية التي فرضت بعد غزو أوكرانيا وتهدد بتدمير القطاع المصرفي ومدخرات الناس.

تم استبعاد بعض أكبر المصارف في روسيا من نظام “سويفت” المالي العالمي، مما حد من قدرتها على التعامل مع الخارج.



وانهارت العملة الروسية وفُرضت قيود على شراء العملات لدعم الروبل.

وقال المصرف المركزي “اتخذ بنك روسيا قرارا بالحد مؤقتا من حجم نشر مؤسسات الائتمان للميزانيات على مواقعها وموقع مصرف روسيا”.

وأضاف أن “الأمر يتعلق بالحد من المخاطر التي تتعرض لها مؤسسات الائتمان بسبب عقوبات من الدول الغربية”.

وستواصل هذه المؤسسات تقديم ميزانياتها العمومية إلى البنك المركزي، لكنها لن تُعلَن بعد الآن.

وتُكثف السلطات الروسية الإجراءات للحد من هروب رؤوس الأموال، ومنع تصرّف السكان تحت تأثير الذعر، إذا نفدت السيولة لدى البنوك.

وسحب عدد كبير من الروس مدخراتهم من حساباتهم المصرفية، كما كشفت طوابير أمام البنوك والصرافات الآلية مطلع الأسبوع، في هذا البلد الذي اعتاد على الأزمات الاقتصادية والمالية.

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