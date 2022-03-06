الرئاسة الفرنسية: محادثات جديدة مرتقبة بين ماكرون وبوتين

2022/03/06 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الرئاسة الفرنسية ،اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون “يستعد” لإجراء اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بينما أكدت كييف أن القوات الروسية تتجه لقصف مدينة أوديسا.

وأفادت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون “يستعد للتحدّث هاتفيا مع الرئيس بوتين”، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

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