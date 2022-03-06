2022/03/06 | 14:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الأحد، من أن القوات الروسية تستعد لقصف أوديسا، المدينة التاريخية المطلة على البحر الأسود والتي تضم ميناء.

وقال زيلينسكي “ستكون هذه جريمة عسكرية وتاريخية.

وحققت القوات الروسية تقدّما في جنوب أوكرانيا منذ الغزو في 24 شباط/فبراير، إذ سيطرت على مدينة خيرسون فيما تحاصر ماريوبول، لكن أوديسا بقيت إلى حد ما بمنأى عن القتال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيلينسكي: الجيش الروسي يستعد لقصف مدينة أوديسا الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيلينسكي: الجيش الروسي يستعد لقصف مدينة أوديسا الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).