2022/03/06 | 14:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: O5n-LiXbvIE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن عراقي يلقي قصيدة يشكو وضع بلاده المتهور من قبل السياسيين الفاسدين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن عراقي يلقي قصيدة يشكو وضع بلاده المتهور من قبل السياسيين الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).