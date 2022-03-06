ماذا تنتظرون من أمريكا يا حكام الخليج؟

2022/03/06 | 14:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حماد نواف فرحان ..نعترف لكم ان هناك بنية تحتية جيدة في بلدانكم.وقد خدمتم شعوبكم خدمة ممتازة.خدمات تربوية وتعليمية وصحية راقية.ومشاريع تنموية واقتصادية رائدة، رفاهية وعيش كريم لشعويكم تفتقر اليها كثير من الدول بما فيها الدول الراسمالية.لكن هناك أمور استراتيجية تهم مستقبلكم ومستقبل بلدانكم، بل تهم منطقتنا العربية برمتها، […]

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