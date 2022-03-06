أسعار النفط قد تنهار.. وهذه الأسباب

2022/03/06 | 15:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 10 سنوات بعد الاقتراب من حاجز الـ120..لتسجل مستويات سعرية مرتفعة للغاية وإن توقعتها الكثير من البنوك والمحلليين إلا أنها جاءت أسرع مما توقع الكثيرون.وارتفع خام برنت القياسي قرب مستويات 120 دولار للبرميل والتي تعد الأعلى منذ فبراير 2012..وفي المقابل ارتفعت أسعار […]

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