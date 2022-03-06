ثغرات القوة الروسية في الحرب - رضي السماك

2022/03/06 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رضي_السماك توشك الحرب الروسية الأوكرانية أن تطوي إسبوعها الثاني دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل في وضع أوزارها، ومن ثم الدخول في مفاوضات جدية بين الطرفين المتحاربين لإيجاد تسوية دائمة بينهما تضع حداً للتوتر بين التوأمين الجارين وبناء علاقات طبيعية.



ومن الواضح أن روسيا آخذة في الغوص في المستقع الأوكراني، وإن ورطتها فيه تتعاظم كلما طال أمد الحرب، وما ذلك إلا لأنها لم تمهد الأرضية مسبقاً-بما فيه الكفاية- لخوض ......





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