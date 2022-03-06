هل هناك ازدواجية غربية في التعامل مع ازمة اوكرانيا وفلسطين ؟ - مجدي جورج

2022/03/06 | 15:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مجدي_جورج سالني صديقي المستنير :الا تري كيف يتعامل الاعلام والاوربيين والغرب بازدواجية مع ازمة اوكرانيا وازمة فلسطين ؟فقلت له ياصديقي ساوضح لك الامر في عدة نقاط :-اولا الاعلام هنا هو ناقل للحدث وليس صانع له وليس من المعقول ان تحدث كل هذه الاحداث وتجري هذه الحرب والدمار ويهرب اكثر من مليون ونصف من بلادهم ولا يهتم الاعلام بهذا الامر فالاعلام صناعة وعمالة وبيزنس ايضا ينقل ما يهم المشاهد لان المشا ......





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