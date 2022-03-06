وزير إسرائيلي يكشف تفاصيل زيارات عبدربه منصور هادي المتعددة لتل أبيب

2022/03/06 | 15:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ نشر الصحفي في صحيفة هآرتص، آموس هاريل، على موقعه الشخصي تفاصيل المقابلة التي أجراها مع يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق.ووفقاً لهاريل فإن يسرائيل كاتس كشف عن معلومات سرية ومهمة حول سياسات إسرائيل في البحر الأحمر ودورها في حرب اليمن، منها العلاقات الوطيدة بين الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي والموساد الإسرائيلي وزياراته الكثيرة […]

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