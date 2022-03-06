اليوان الصيني بديل الدولار في روسيا

2022/03/06 | 15:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أشار غريغوري سوسنوفسكي، مدير الشبكة الإقليمية للعمل مع العملاء الأثرياء “عالم BCS للاستثمارات”، في مقابلة مع وكالة برايم، إلى أن اليوان هو البديل الأفضل للدولار في الأسواق الروسية.يعتقد الخبير “اليوان” هو البديل الأفضل للدولار، إلا أنه يشير في الوقت نفسه، إلى أنه مع صرف العملة الصينية، قد تنشأ بعض الصعوبات، التي لا […]

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