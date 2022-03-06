دواعش السياسة عملاء ويتحدون..!

2022/03/06 | 15:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي المولى || نعم ان دواعش السياسة ( عبيد وجحوش صدام ) يعلنون بشكل علني وبتحدي وبدون أي خوف ولا مجاملة لأحد بأنهم عملاء لأعداء العراق والعراقيين وخونة للشعب العراقي كما يعلنوا لا خوف ولا مجاملة بعد الآن لأن عهد الخوف أصبح في خبر كان والمجاملة لا مكان لها في نهجنا الجديد لهذا […]

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