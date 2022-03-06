2022/03/06 | 15:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن

تشكيل خلية أزمة لمواجهة ارتفاع أسعار

المواد الغذائية، مؤكدة وجود حراك

لاتخاذ إجراءات تحقّق الأمن الغذائي.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون،

في تصريح صحفي، إنَّ

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