التجارة تشكل خلية أزمة لمحاربة غلاء الاسعار

2022/03/06 | 15:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوزارة تناقش مجموعة من الآليات لمواجهة ارتفاع الأسعار.

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