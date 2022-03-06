لفهم مدى اعتماد أوروبا على غاز روسيا.. إليكم خارطة تفصيلية لخطوط الإمداد ومعدلات الاستهلاك

2022/03/06 | 15:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يعيشون في أوروبا، والذين يلجؤون لتشغيل التدفئة في منازلهم لا يفكرون من أين مصدر الطاقة الخاص بهم، ناهيك عن المكان الذي تذهب إليه الأموال التي تدفعها مقابل هذه الطاقة.

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