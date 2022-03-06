البوصلة العراقية بيد المحكمة الاتحادية

2022/03/06 | 15:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / رسول حسن نجم || بعد انتخابات تشرين الاخيرة اتجهت اوضاع العراق نحو الفوضى في الشأن السياسي حتى وصلت الى مرحلة الانسداد.وتشكلت صورة قاتمة غير واضحة المعالم لما ستؤول اليه الامور ، وكان الاخطر في تلك الظرورف الحالكة هو تغييب وتفتيت المكون الاكبر في العراق لصالح الاكراد بالدرجة الأولى والسنة بالدرجة الثانية وتحجيم […]

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