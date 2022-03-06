الكاظمي يدعو لترتيب زيارات منتظمة للطلاب إلى المتحف الوطني

2022/03/06 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الأحد، خلال حفل افتتاح المتحف الوطني العراقي، وزارتي التربية والتعليم لترتيب زيارات منتظمة للطلاب إلى المتحف الوطني.

وذكر الكاظمي في كلمة له ، “نعتز بتأريخنا، بإرثنا الثقافي، بأجدادنا وعظمائنا، نعتز بهذه الأرض وما أنتجته على مدى آلاف السنين”، مشيراً الى أن “المتحف هو مرآة الإرث الثقافي والحضاري لأي دولة.

وأوضح “علينا أن ندرك جيداً أن التعايش والتسامح، هو قراءة التأريخ وفهمه واستخلاص العبر منه، ونبذ العنف والتطرف، والبحث عن المشتركات والقيم النبيلة العالية التي تساهم في بناء الإنسان والأوطان”، داعياً “وزارتي التربية والتعليم العالي إلى ترتيب زيارات منتظمة لأبنائها إلى المتحف الوطني؛ لكي يتعرفوا على تأريخ بلدهم.

ولفت الى أن “من لا تأريخ له لا مستقبل له، وحفظ التأريخ مسؤولية كبرى، والمتاحف جزء لا يتجزأ من طرق هذا الحفظ.

وأشار الكاظمي الى أن “هذه مسؤولية ولكنها شرف، وشرفٌ كبير أن نكون جزءاً ممن صانوا تاريخهم، لا لأجل العراق والعراقيين فحسب، بل لأجل الإنسان والإنسانية والعالم أجمع”.

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