2022/03/06 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إردوغان يتحدّث هاتفيا مع بوتين ويدعو إلى “وقف إطلاق نار شامل وعاجل”

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