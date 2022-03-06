لأول مرة بتاريخ مزاده.. المركزي العراقي يبيع أقل من مليون دولار

2022/03/06 | 15:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مبيعات البنك المركزي العراقي بشكل نقدي ،اليوم الأحد، انخفاضاً لتصل إلى أقل من مليون دولار مقارنة بالحوالات الخارجية التي ارتفعت لتصل إلى أكثر من 112 مليون دولار

وشهد البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته من الدولار لتصل إلى 112 مليونا و670 الفا و566 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار مقارنة بيوم الخميس الماضي التي بلغت المبيعات فيها 137 مليونا و900 الفا دولار.

وانخفضت مبيعات البنك للمصارف وشركات التوسط بشكل نقدي وبشكل كبير لتصل إلى 960 الف دولار مقارنة بالمبيعات التي ذهبت على شكل حوالات خارجية والبالغة 112 مليونا و710 الفا و566 دولارا.

وقام 17 مصرفا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، ومصرفين لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى شركة توسط واحدة.

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