نائب يطالب الخارجية بفتح ملف تعويضات الحرب الامريكية على العراق

2022/03/06 | 15:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..دعا النائب عن محافظة البصرة ضرغام المالكي، الاحد، وزارة الخارجية العراقية بفتح ملف تعويض العراق نتيجة الاحتلال الأمريكي.وقال المالكي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “أمريكا احتلت العراق ودمرته بشكل وحشي وخلفت ملايين الضحايا والشهداء إلى يومنا هذا، لذلك ندعو وزارة الخارجية أن تقوم بدورها وتفتح ملف التعويضات مع الولايات المتحدة الأمريكية”.وأضاف […]

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