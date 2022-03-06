2022/03/06 | 15:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين.وذكر الكرملين في بيان أن الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على سير العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن دونباس وأهدافها الرئيسية، كما أكد أن العملية تسير وفقا لما هو مخطط […]

ظهرت المقالة بوتين يؤكد لأردوغان انفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين يؤكد لأردوغان انفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين يؤكد لأردوغان انفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).