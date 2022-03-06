2022/03/06 | 15:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب المنتخب الوطني العراقي على نظيره الفلسطيني في تصفيات غرب آسيا لكرة مبتوري الأطراف.وتغلب أسود الرافدين بنتيجة (3-0) ضمن التصفيات المقامة في ايران ليقطع شوطاً كبيراً ببلوغ المونديال.ويتنافس العراق في مجموعة غرب آسيا مع وإيران والهند وأوزبكستان وفلسطين.وستتأهل الفرق الثلاثة الأولى في المجموعات إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في […]

ظهرت المقالة العراق يتغلب على فلسطين في تصفيات غرب آسيا لكرة مبتوري الأطراف أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتغلب على فلسطين في تصفيات غرب آسيا لكرة مبتوري الأطراف) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتغلب على فلسطين في تصفيات غرب آسيا لكرة مبتوري الأطراف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).