العراق يدعم قضاة لبنان بتبرّعات ماليّة لتجاوز الأزمة الاقتصاديّة

2022/03/06 | 15:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – واع – أمين ناصر

أعلنت وزارة العدل اللبنانية، اليوم الأحد، عن تبرُّع قضاة العراق لنظرائهم اللبنانيين بمبالغ ماليّة لتجاوز الأزمة الاقتصادية، فيما عدَّت أن هذه الخطوة تعبيراً عن الأُخوَّة بين البلدين.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنّ "وفداً قضائياً ضمّ رئيس الادعاء العام نجم عبدالله وعضو المحكمة الاتحادية العليا حيدر علي نوري ورئيس هيئة الإشراف القضائي مسلم متعب، زارَ العاصمة اللبنانية بيروت والتقى وزير العدل اللبناني هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى في لبنان سهيل عبود وعدداً من القضاة".

وأضاف، أنّ "الوفد سلّم الجانب اللبناني مبلغاً مادياً تبرّع به بعض القضاة في العراق لزملائهم في لبنان تضامناً معهم لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وأكّد وزير العدل اللبناني هنري خوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "أهمية هذه الخطوة التي تعبّر عن التعاطف والتآخي بين الشعبين والبلدين الشقيقين"، موضِحاً أنّ "هذه المساعدة تندرج ضمن المساعي الفرديّة لأعضاء من الجسم القضائي العراقي الذين اتخذوا مبادرة من تلقاء أنفسهم للوقوف إلى جانب أعضاء الجسم القضائي اللبناني".

واشار الى أنّ "هذه المبادرة هي خارج إطار مجلس وزراء العدل العرب، والتعاون الرسمي على مستوى وزارتي العدل العراقية واللُبنانيّة".

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