الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لأوكرانيا بالأسلحة الفتاكة

2022/03/06 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةقال رئيس الاتحاد الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، الاحد، إن الوضع في أوكرانيا خطير، ونحن نقدم الدعم لها عسكريا بما في ذلك الأسلحة الفتاكة.وصرح ميشال في حوار صحفي، بأن "الاتحاد الأوروبي ليس في حالة حرب على الإطلاق مع روسيا.الحرب هي تلك التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا، وهي دولة صديقة وقريبة جدا من الاتحاد الأوروبي.هذا هو السبب في أننا ندعم أوكرانيا على جميع المستويات".وأضاف أنه "وبالنسبة لروسيا، على الرغم من الوضع المأساوي الذي نمر به، فقد أبقينا جميع قنوات الاتصال لدينا مفتوحة بغض النظر عن أنها صعبة وهشة.في الوقت نفسه، بشفافية كاملة، ندعم صمود أوكرانيا ومقاومتها قدر الإمكان".وتابع: "يجب قول الحقيقة، الوضع في أوكرانيا خطير"، مضيفا "يجب علينا بذل قصارى جهدنا لضمان وقف التصعيد وتجنب تفاقم الصراع".

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