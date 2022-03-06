بايرن يبرر عدم بدء مفاوضات تجديد ليفاندوفسكي

2022/03/06 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأوضح أوليفر كان، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، موقف العملاق الألماني من تجديد عقد مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي في صيف 2023.

وارتبط اسم الدولي البولندي مؤخرا ببعض الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما أوشك تعاقده على دخول العام الأخير، وهو ما فتح الباب أمام المزيد من التكهنات.

وخلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، قال أوليفر كان "لقد صرحت في مناسبات عديدة بأننا نريد عقد محادثات مع بعض اللاعبين المهمين في الربيع، ومن بينهم روبرت بالطبع".

وبرر أسطورة بايرن عدم بدء هذه المحادثات حتى الآن، بقوله "نحن في مرحلة حساسة للغاية في الموسم، ونريد التركيز بنسبة 100% بكافة المباريات، فكل مباراة أصبحت بمثابة نهائي".

ويعيش صاحب الـ33 عاما أفضل فترة في مسيرته مع الفريق البافاري آخر موسمين، حيث شهدا نجاحه في الحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم مرتين متتاليتين من الفيفا.

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