الكاظمي يدعو وزارتي التربية والتعليم لتنظيم الزيارات للمتحف الوطني

2022/03/06 | 15:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارتي التربية والتعليم لترتيب زيارات منتظمة للطلاب إلى المتحف الوطني.

وذكر الكاظمي في كلمة له خلال حفل افتتاح المتحف الوطني العراقي، أنّ "المتحف هو مرآة الإرث الثقافي والحضاري لأي دولة، وواجبنا أن نؤمّن له عناية خاصة ورعاية مميزة حتى ندرك، نحن وأجيالنا المقبلة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، والأمانة التي نحملها في حفظ هذا الإرث والتأريخ".

وتابع الكاظمي "البعض يتمنى أن يكون له تأريخ وإرث وحضارة كالعراق، ومساهمات في مختلف أنواع العلوم كالعراق، أن يملكوا ما نملكه، وهذا يوجب علينا عملاً وجهدًا مضاعفًا لنكون على قدر المسؤولية والأمانة"، لافتًا إلى أن "في تاريخنا محطات مضيئة ساهمت في صياغة مفهوم الإنسانية، وسلوك الإنسان وحياته، وهذا يدفعنا إلى السؤال عن كيفية تطبيقنا لمفهوم التعايش والتسامح".

وأوضح "علينا أن ندرك جيدًا أن التعايش والتسامح، هو قراءة التأريخ وفهمه واستخلاص العبر منه، ونبذ العنف والتطرف، والبحث عن المشتركات والقيم النبيلة العالية التي تساهم في بناء الإنسان والأوطان"، داعيًا "وزارتي التربية والتعليم العالي إلى ترتيب زيارات منتظمة لأبنائها إلى المتحف الوطني؛ لكي يتعرفوا على تأريخ بلدهم، ويستعدوا لحمل هذا الإرث الثقافي والحضاري العظيم على أكتافهم، ويساهموا فيه ويثروه وينقلوه إلى أجيال المستقبل".

ودعا الكاظمي أيضًا "المعنيين في وزارة الثفافة وغيرها من المؤسسات والشباب في مجتمعنا إلى العمل بروح التعاون والشراكة لحفظ التأريخ، وتحويل هذا المكان إلى صرح ثقافي يضج بالحياة والتعايش والتسامح".

وأشار الكاظمي إلى أن "هذه مسؤولية ولكنها شرف، وشرفٌ كبير أن نكون جزءًا ممن صانوا تاريخهم، لا لأجل العراق والعراقيين فحسب، بل لأجل الإنسان والإنسانية والعالم أجمع".

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