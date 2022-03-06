قضاة العراق يتبرعون بالمال لنظرائهم في لبنان

2022/03/06 | 15:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوفد سلّم الجانب اللبناني مبلغاً مادياً .

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