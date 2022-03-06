فالفيردي جاهزاً لموقعة باريس سان جيرمان المنتظرة

2022/03/06 | 15:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، نبأ سارًا قبل مواجهة باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسب صحيفة “ماركا”، فإن لاعب الوسط فيدي فالفيردي، بات جاهزًا للمشاركة مع ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان.

وكان كارلو أنشيلوتي، قد استبعد فيدي فالفيردي من مباراة ريال سوسيداد في الليجا، بسبب معاناته من الإنفلونزا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فالفيردي جاهز للمشاركة في تدريبات ريال مدريد، ومتحمس لخوض مباراة سان جيرمان.

ويعاني ريال مدريد في خط الوسط قبل موقعة باريس، حيث يخسر كل من كاسيميرو للإيقاف، وتوني كروس للإصابة.

يذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد وسان جيرمان، انتهت بفوز الفريق الباريسي بهدف دون رد على ملعب حديقة الأمراء.

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