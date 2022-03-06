سبب نسيانك لبعض الأمور قد لا يكون مرتبطًا بذاكرتك.. إليك بعض النصائح لمساعدتك على تذكر الأشياء المهمة

2022/03/06 | 15:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبب نسيانك لبعض الأمور قد لا يكون مرتبطًا بذاكرتك.يتحدث الدكتور سانجاي غوبتا، كبير المراسلين الطبيين لـCNN ومضيف البودكاست "Chasing Life"، عن كيفية تشكل الذكريات وما يمكنك القيام به لزيادة قوة ذاكرتك

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