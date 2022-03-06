غزو أوكرانيا.. إردوغان يحاول التوسط مجددا وبوتين يتمسك بشروطه

2022/03/06 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

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